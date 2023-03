Na República Dominicana estão, além do Presidente da República e do primeiro-ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André.

A cimeira constitui uma oportunidade para encontros bilaterais de alto nível. Segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro, António Costa teve também hoje conversas com os presidentes do Paraguai, da Bolívia, Honduras e Uruguai.

O Equador, que acolherá a próxima Cimeira Ibero-americana, o Chile e a Argentina são outros países com os quais as autoridades de Portugal têm previstos encontros hoje na capital da República Dominicana.

O primeiro-ministro chegou a Santo Domingo na sexta-feira à noite, vindo de Bruxelas, no avião do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, quando já decorria a cerimónia de abertura da cimeira, a tempo apenas do jantar oficial.

"Renovamos nesta Cimeira Ibero-Americana o compromisso de Portugal com o espaço Ibero-Americano. Um compromisso firme para que trabalhemos juntos para sociedades mais justas, mais inclusivas, mais livres e mais sustentáveis", escreveu hoje António Costa no Twitter.

Esta mensagem é acompanhada por fotografias em que o primeiro-ministro e o Presidente da República aparecem lado a lado, sorridentes, na sala onde decorrem os trabalhos da cimeira, que termina hoje ao fim do dia.

Marcelo Rebelo de Sousa está desde quarta-feira à noite na capital da República Dominicana, onde na quinta-feira realizou uma visita oficial, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.

O português António Vitorino participa na 28.ª Cimeira Ibero-Americana na qualidade de diretor-geral da Organização Mundial para as Migrações (OIM), que tem estatuto de observador consultivo da Conferência Ibero-Americana.

O alto representante da União Europeia para a política externa, Josep Borrell, também participa nesta cimeira em Santo Domingo, que antecede a Cimeira União Europeia/Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (UE/CELAC) marcada para julho em Bruxelas, durante a presidência espanhola do Conselho da União Europeia.