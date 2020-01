Antes, o chefe de Estado recordou a campanha para as autárquicas de 1989 que os dois disputaram, considerando que foi "única, pelo confronto de ideias, de estratégias, de projetos para Lisboa", um "confronto vivo, mas elevado, polarizador, mas civilizado, mobilizador, mas racional, mais do que emocional".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, seguiu-se "um debate e um consenso pós-eleitoral apreciável e virtuoso" na Câmara Municipal de Lisboa, com "uma liderança clara, dialogante e prospetiva, e uma oposição atenta e incómoda, mas construtiva" e "uma atenção comum ao ambiente, ao social".

Como vereador, disse ter sido um "adversário convergente na estratégia, mas divergente em alguma ou algumas, embora poucas, decisões ou opções do quotidiano, solidário na busca de soluções jurídicas, administrativas ou políticas, complexas, mas sintonizado com a linha nacional da área que representava", o PSD.

Do outro lado, acrescentou, estava uma "coligação prefiguradora de futuro" - uma aliança inédita entre PS, PCP, "Os Verdes" e MDP/CDE, com a qual Jorge Sampaio ganhou as autárquicas de 1989.

No seu entender, a gestão autárquica de Jorge Sampaio "lançou um repensar estratégico de largo fôlego", para uma "nova Lisboa, a fazer e a refazer, após o longo, criativo, mas impressionista consulado de Nuno Abecasis, abrindo caminho para a execução que largamente caberia também a João Soares".

No início da sua intervenção, o Presidente da República declarou que falar do seu antecessor Jorge Sampaio "é inevitavelmente falar da sua inteligência, da sua cultura, do seu cosmopolitismo, do seu ecumenismo, da sua sensibilidade, do seu idealismo, da sua militância preocupada, sempre preocupada com a liberdade, a democracia, a justiça, o socialismo e, claro, Portugal".

Jorge Sampaio, que completou 80 anos em setembro do ano passado, foi secretário-geral do PS entre 1989 e 1992 e Presidente da República entre 1996 e 2006.

(Artigo atualizado às 22:29)