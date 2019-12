"A Europa tem de dar um sinal, mesmo para o mundo, de que acredita em si mesma. E a proposta finlandesa é uma proposta muito tímida, muito insuficiente, muito aquém daquilo de que a Europa precisa neste momento e no futuro imediato", reforçou.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu, numa declaração à Lusa, que a proposta da presidência finlandesa deve ser "claramente rejeitada", considerando que "é um erro grave" e constitui "uma proposta de confronto com a maioria no Conselho e de conflito institucional com o Parlamento Europeu".

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, transmitiu à Lusa que o Governo português considera "inaceitável" a proposta da presidência finlandesa. "Continua a não ser uma base de trabalho aceitável", declarou o ministro.

A proposta da presidência finlandesa de quadro financeiro plurianual assenta numa contribuição nacional de 1,07% do rendimento nacional bruto (RNB) de cada Estado-membro, enquanto a da Comissão Europeia é de 1,11% RNB e a do Parlamento Europeu de 1,3% RNB.

A UE começou a negociar o seu orçamento para o período 2021-2027 tendo como base uma proposta da Finlândia - que neste segundo semestre de 2019 exerce a presidência rotativa do Conselho - que prevê despesas no valor global de 1,087 biliões de euros, 48.000 milhões abaixo do plano inicial da Comissão Europeia.