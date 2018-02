O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou esta quinta-feira uma mensagem de condolências ao seu homólogo dos Estados Unidos pelas numerosas vítimas do tiroteio ocorrido num liceu no estado da Florida, “entre as quais muitos jovens”.

“Foi com grande consternação que tomei conhecimento do tiroteio ocorrido no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkman, no estado da Florida, que vitimou numerosas pessoas entre as quais muitos jovens”, lê-se na mensagem enviada pelo chefe de Estado português a Donald Trump e que foi divulgada no 'site' da Presidência da República. “Neste momento de dor”, Marcelo Rebelo de Sousa endereça ainda “as mais sentidas condolências” ao Presidente dos Estados Unidos e aos familiares das vítimas. Dezassete pessoas morreram na quarta-feira num tiroteio no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkman, no estado norte-americano da Florida. O autor do tiroteio foi identificado pelas autoridades como Nicolas Cruz, um antigo aluno, de 19 anos, que acabou por ser detido pelas autoridades já fora do perímetro escolar. Foi o tiroteio mais mortal nas escolas do país desde que um homem armado atacou uma escola primária em Newtown, Connecticut, há mais de cinco anos.