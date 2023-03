"Neste difícil momento, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu à Presidente Katerina Sakellaropoulou, em nome do Povo português e em seu próprio, as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas, bem como votos de rápidas melhoras a todos os feridos, expressando profunda e fraterna solidariedade para com o Povo grego", lê-se numa nota colocada no seu site oficial na Internet.

O acidente ferroviário ocorrido na noite passada no norte da Grécia provocou pelo menos 36 mortos e 130 feridos, levando o Governo grego a decretar luto nacional.

Os comboios colidiram pouco antes da meia-noite local (22:00 em Lisboa) perto de Tempe, uma pequena cidade localizada num vale onde existe um túnel ferroviário, a cerca de 300 quilómetros a norte de Atenas. O choque provocou o descarrilamento de várias carruagens e pelo menos três incendiaram-se.