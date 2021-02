Numa declaração feita ao país a partir do Palácio de Belém, o Presidente da República, declarou "reduzimos significativamente o número de infetados e de mortes e o indicador de propagação do vírus atingiu os valores mais baixo do ano" e que, nesta situação, "é muito tentador defender que há que abrir e desconfinar rapidamente" a começar pelas escolas, que seriam o setor indicado, alegando que se trata de uma necessidade da sociedade, economia e saúde mental que está “crescentemente abalada”.

O Presidente afirmou ainda que para tal só importaria garantir vacinação mais rápida e ampla, que cobrisse o que fosse abrindo, e ainda assegurar "testagem e rastreios mais amplos e virados para o mais urgente. No caso das escolas com testes simples, rápidos mas fiáveis".

Assim, com a segurança de vacinas e testes seria mais possível desconfinar por fases sem os riscos do passado, mas Marcelo Rebelo de Sousa relembra que há outro prato na balança "o número de internados ainda é quase o dobro do indicado por intensivistas e o número de cuidados intensivos é mais do dobro que o aconselhado para evitar riscos de novo sufoco".

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, assim, que é preciso "ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano".

"Por outras palavras, a Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, como, por exemplo, a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor pascal? É, pois, uma questão de prudência e de segurança manter a Páscoa como marco essencial para a estratégia em curso", acrescentou.

Antes, o chefe de Estado apontou como desafio ao Governo, a quem compete agravar ou aligeirar as medidas de contenção da covid-19, "basear-se na consciência de quem decide, e não na preocupação de seguir a opinião de cada instante", que "ora quer fechar por medo, ora quer abrir por cansaço".

"Decidir em consciência é fundar-se em critérios objetivos e claros, como são os de indicadores da gravidade da pandemia, da pressão nas estruturas de saúde, da vacinação, da testagem, do rastreio e deve ter presentes os sinais certos a dar aos portugueses", sustentou.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que este é um momento em que tem de haver "a solidariedade institucional e a solidariedade estratégica entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo" e assegurou que "assim continuará a ser".

"Sendo certo que o Presidente da República é, pela natureza das coisas, o principal responsável", reiterou.