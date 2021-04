Na nota, publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere-se à prestação dos quatro judocas que subiram ao pódio como uma prestação de orgulho para todos os portugueses.

“Uma prestação muito elevada que orgulha todos os portugueses, e em especial o Presidente da República, que olha para a modalidade como uma esperança para o Jogos Olímpicos deste verão”, lê-se na nota.

Rochele Nunes (-78 kg), João Crisóstomo (-66 kg) e Bárbara Timo (-70kg) conquistaram medalhas de bronze e Telma Monteiro (-57kg) conquistou uma medalha de ouro.

O Presidente da República felicita ainda a Federação Portuguesa de Judo, pelo sucesso na organização da prova, no atual contexto de pandemia, “bem como o empenhado trabalho no desenvolvimento desta modalidade no nosso país”.