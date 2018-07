O diploma, aprovado por unanimidade na Assembleia da República em 26 de junho, agrava as penas relacionadas com crimes de violência doméstica, dado que este tipo de divulgação abusiva de imagens acontece, muitas vezes, no contexto de uma relação, alterando vários artigos do Código Penal.

No total, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou hoje quatro decretos da Assembleia da República, incluindo o que determina a atualização anual, em função da taxa de inflação, dos honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário.

A necessidade de atualização dos honorários decorre do congelamento das custas judiciais, medida inscrita no Orçamento do Estado de 2017, e que desindexou o valor pago aos advogados ao Indexante dos Apoios Sociais.