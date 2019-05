O chefe de Estado chegou na terça-feira à noite a Macau, onde passará menos 24 horas no território, mas já admitiu a hipótese de voltar no final do ano, para as celebrações do 20.º aniversário da transição da administração do território de Portugal para a China.

A Santa Casa da Misericórdia de Macau, fundada há 450 anos, é o primeiro lugar que Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar, pelas 10:30 locais (03:03 em Lisboa), seguindo dali para as ruínas da Igreja de São Paulo e um passeio a pé pelo centro histórico.

Depois, terá uma reunião com o chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Fernando Chui Sai On, que está a terminar o seu segundo e último mandato. A posse do seu sucessor está prevista para 20 de dezembro, a mesma data em que se celebram os 20 anos da transição de Macau para a China.

Sem intervalos, o Presidente da República parte da sede do Governo para um encontro com a comunidade portuguesa, autoridades locais, empresários e agentes culturais, na residência do cônsul-geral em Macau e a seguir visita a Escola Portuguesa e o Consulado Geral de Portugal.