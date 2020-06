Marcelo Rebelo de Sousa começou o discurso por agradecer a presença de José Tolentino Mendonça, referindo que era necessário "um pensador, um escritor, um poeta" para falar "da importância dos outros e da sua redescoberta, a começar nas famílias, nas finanças, nas amizades", nesta fase que o país atravessa.

O presidente da República referiu ainda a importância do Cardeal por "recordar que o humano é universal, que todas as vidas contam, que todas as vidas importam". "O 10 de Junho de 2020 fica a dever-lhe o lembrar-nos o que mudou ou está a mudar na nossa vida, nestes tempos ingratos e decisivos", afirmou.

Contudo, "há ainda um outro 10 de Junho de 2020 que nos interpela: aquele que parte do muito que acabámos de ouvir mas que exige mais, exige que o queiramos converter em ação", frisou Marcelo, deixando de seguida várias questões no ar.

"Percebemos mesmo o que se passou e passa? Ou, apesar de percebermos os desafios deste tempo, preferimos voltar ao passado, naquilo em que ele já não serve ou já não é suficiente? Percebemos mesmo que a pandemia foi global ou quase global, criou medos e inseguranças, exacerbou egoísmos, intolerâncias, recusas dos outros e do diferente, parou economias, refez fronteiras, travou o comércio, congelou movimentos de pessoas e de investimento?", começou por questionar.

"Ou pensamos, como alguns outros, que se recusaram a agir em tempo devido, que tudo foi um equívoco, um excesso, uma precipitação, um exagero político ou mediático? Percebemos mesmo que em Portugal ela [a pandemia] significou até agora cerca de 1.500 mortos, mais dezenas de milhares de pacientes, mais de três centenas de milhares de desempregados, oito centenas de milhares de trabalhadores em lay-off, milhares e milhares de empresas paradas por meses, setores totalmente paralisados? Ou comparamos com outras epidemias e com outras crises financeiras e económicas das últimas décadas e minimizamos o que vivemos?", continuou Marcelo Rebelo de Sousa.

"Percebemos mesmo que a pandemia ainda não terminou e que a economia e a sociedade ainda estão longe de terem arrancado sustentavelmente, o que nos obriga a sofrer, de um lado, e a recriar, do outro, ao mesmo tempo? Ou desanimamos com os números da pandemia e condenamos a rapidez da reabertura por sacrificar vida e saúde? Ora desesperamos com os números da economia e criticamos o excesso de contenção por, alegadamente, salvar vidas ou comprometer o seu futuro? Percebemos mesmo que, termos chegado onde chegámos, três meses volvidos, só foi possível porque o povo português soube compreender e assumir a contenção e está, em geral, a saber convertê-la em abertura, com sensatez e maturidade?", perguntou o chefe de Estado.

Com isto, o presidente da República defendeu que é tempo de Portugal acordar para a nova realidade resultante da pandemia de covid-19 e fazer as mudanças que se impõem, com coragem, sem voltar às soluções do passado.

"Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia, como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise económica e financeira. E este 10 de Junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todo para essa realidade", afirmou Marcelo.

O chefe de Estado, que discursava nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, acrescentou: "Não podemos entender que nada ou quase nada se passou, como não podemos admitir que algo de grave ou muito grave ocorreu e esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã, como não podemos concordar com a inevitabilidade da mudança e nada fazer por ela".

O Presidente da República apontou os próximos meses e anos como "uma oportunidade única para mudar o que é preciso mudar com coragem e determinação" e rejeitou que se opte por "remendar, retocar, regressar ao habitual, ao já visto, como se os portugueses se esquecessem do que lhes foi, é e vai ser pedido de sacrifício e se satisfizessem por revisitar um passado que a pandemia submergiu".

Na sua intervenção, de cerca de dez minutos, Marcelo Rebelo de Sousa criticou também que se pense que "é já chegada a hora de fazer cálculos pessoais ou de grupo, de preferir o acessório àquilo que durante meses considerámos essencial, de fazer de conta que o essencial já está adquirido, já passou, já cansou, já é um mero álibi para apagar a liberdade e controlar a democracia".