“O Presidente da República falou esta noite com a família da jovem hoje falecida na sequência de um lamentável incidente na escola secundária de Seia, bem como com a diretora da escola e o presidente da Câmara Municipal, apresentando os seus pêsames e solidariedade”, refere a nota publicada na página da Presidência.

Uma jovem de 17 anos morreu esta tarde na sequência de ferimentos graves após ter embatido numa porta de vidro na Escola Secundária de Seia, no distrito da Guarda.

De acordo com o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Seia, Marco Teixeira, o alerta foi recebido por volta das 13:48 e à chegada ao local a equipa pré-hospitalar encontrou a aluna caída no chão em paragem cardiorrespiratória com ferimentos graves na zona do tórax.

A vítima foi transportada de ambulância para o hospital de Seia em manobras de suporte avançado de vida com o apoio da equipa do helicóptero do INEM, mas acabou por morrer.