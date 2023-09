“O Presidente da República envia sentidas condolências ao povo líbio e solidariedade pelas inúmeras mortes, feridos e desaparecidos como consequência das inundações que assolaram o leste da Líbia, expressando a solidariedade do povo português num momento tão difícil para as populações das regiões mais afetadas por esta catástrofe natural”, refere uma nota publicada no site da Presidência.

O número de desaparecidos nas inundações na Líbia ronda as 10 mil pessoas, enquanto os mortos já ultrapassam os 2.000, avançou hoje a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).

“Não temos um balanço definitivo” sobre o número de mortos, mas “o número de desaparecidos ronda os 10 mil”, afirmou o responsável da FICV Tamer Ramadan, em conferência de imprensa realizada em Genebra, na Suíça.

A tempestade Daniel atingiu o leste da Líbia na tarde de domingo, nomeadamente as cidades costeiras de Jabal al-Akhdar (nordeste) e Benghazi, onde foi declarado recolher obrigatório e as escolas foram fechadas.

Descrita pelos especialistas como um “fenómeno extremo em termos da quantidade de água que choveu”, a tempestade já provocou também pelo menos 27 mortes na Grécia, Turquia e Bulgária.

Segundo o Centro Nacional de Meteorologia líbio, a precipitação ultrapassou os 400 mililitros por hora, um valor que não se registava há quatro décadas e as autoridades apelaram hoje à comunidade internacional para a entrega de ajuda humanitária “o mais rapidamente possível”.