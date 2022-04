O Presidente da República vai convidar o seu homólogo ucraniano assim que receber autorização da Assembleia da República, o que deverá ocorrer esta quarta-feira, noticia o Público.

É sobre Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República, que recai a responsabilidade de convidar chefes de Estado estrangeiros para discursar no Parlamento, mesmo que por videoconferência.

Para tal, explica o diário, é preciso que Marcelo se coordene com o presidente da Assembleia da República para fazer o convite. De resto, Augusto Santos Silva vai hoje presidir à reunião da conferência de líderes, onde consta na ordem de trabalhos a discussão do requerimento que a deputada do PAN, Inês Sousa Real, entregou quanto se iniciaram os trabalhos, o de convidar Zelensky para discursar na Assembleia da República.

A proposta já tinha sido endereçada por Sousa Real a Ferro Rodrigues, o anterior presidente da AR, a 16 de março. Este recomendou o seu adiamento por a Assembleia da República estar “não só dissolvida e a funcionar com o quórum restrito em Comissão Permanente, como a aguardar o apuramento final das últimas eleições legislativas”.

O PS já fez saber que vai viabilizar o requerimento do PAN, o que indica que haverá maioria parlamentar para fazer avançar a iniciativa. De qualquer das formas, na primeira apresentação da proposta de Inês Sousa Real, todos os partidos tinham feito saber que estavam de acordo com a mesma, discordando apenas do “timing” — a exceção foi o PCP, que não se quis pronunciar.