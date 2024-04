Este é o décimo mês consecutivo mais quente já registado para o este mês do ano.

Em comunicado, o IPMA detalha que na Europa o valor médio da temperatura média do ar foi + 2.12°C acima do valor médio 1991-2020, sendo o 2º mais quente desde o início dos registos.

"Março de 2024 registou temperaturas iguais ou superiores à média de 1991-2020 em quase toda a Europa As maiores anomalias ocorreram nas regiões central e oriental do continente. A Alemanha e os Países Baixos registaram o seu mês de março mais quente desde o início (1881 e 1901, respetivamente). No final do mês, muitos países mais a leste, incluindo a Croácia, Letónia e Moldávia, igualaram ou ultrapassaram os anteriores recordes nacionais de temperaturas elevadas", referem.

Detalham ainda que em ralação à precipitação, março foi mais húmido do que a média na maior parte da Europa Ocidental, com tempestades que provocaram fortes precipitações na Península Ibérica e no sul de França. Foi também foi mais húmido do que a média nas regiões da Escandinávia e do noroeste da Rússia. No resto da Europa foi predominantemente mais seco do que a média, destacando-se a Noruega com valores muito inferiores à média.

Por cá, em Portugal Continental, março de 2024 foi normal em relação à temperatura do ar e muito chuvoso em relação à precipitação, sendo o valor médio da temperatura média do ar, 12.43 °C, muito próximo do valor normal 1981-2010 (+0.01 °C).

O valor médio da temperatura máxima do ar, 17.23 °C, foi -0.34 °C inferior ao normal, sendo o 11º mais baixo desde 2000. O valor médio da temperatura mínima do ar, 7.63 °C, foi 0.36 °C acima da normal, sendo o 4ª mais alto desde 2000 (mais altos: 2001, 2003 e 2006).

"Durante o mês destaca-se por um lado os valores baixos de temperatura no inicio do mês (1 a 9) e no final do mês (25 a 31) e, por outro lado, o período quente entre 15 e 24 de março com ocorrência de uma onda de calor nalguns locais do interior norte e Centro do território", afirmam.

No que diz respeito à precipitação, registou-se um total de 177.8 mm, quase 3 vezes o valor médio 1981-2010, sendo o 16.º março mais chuvoso desde 1931 e o 4º desde 2000. Durante o mês registou-se precipitação intensa, por vezes forte, nos períodos de 1 a 3 na região Norte e litoral Centro e nos dias 7 e 8 e 26 a 30 em todo o território.

Por este motivo, a situação de seca meteorológica que ainda se verificava na região Sul terminou no final do mês de março.