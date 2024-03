O dia de hoje foi marcado por 716 ocorrências devido ao mau tempo um pouco por todo o país, sendo a maioria na Grande Lisboa e Algarve.

O comandante de serviço na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Costa, disse à Lusa que a situação mais complicada ocorreu na quinta-feira à tarde e, entre as 00h00 e as 12h00 de hoje, registaram-se 58 das 716 ocorrências.

Segundo Jorge Costa, a maioria das ocorrências esteve relacionada com quedas de árvores (304), inundações (157), queda de estruturas (137) e limpeza de vias (92).

O comandante indicou também que as zonas mais afetados pelo mau tempo foram a Grande Lisboa, onde ocorreram 225 ocorrências, seguido do Algarve (72) e Lezíria do Tejo (50).

Segundo a Proteção Civil, na quinta-feira registaram-se no país dois fenómenos extremos de vento, na bacia do Tejo, que afetou os concelhos do Montijo e Moita (Setúbal), e gerando precipitação na margem norte do Tejo, na zona de Lisboa e Silves (Faro).

Ao final do dia, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) comunicou às redações que a precipitação continuará a ocorrer até domingo, dia em que irá começar a diminuir a intensidade na região Sul, durante a tarde.

Segundo o instituto, esta precipitação pode ser acompanhada de trovoada e queda de granizo, com maior probabilidade no dia 30. Prevê-se queda de neve nas serras da região Norte e na Serra da Estrela.

O vento será de oeste ou sudoeste, soprando por vezes forte no litoral e terras altas, em especial a partir da tarde de sábado, com rajadas até 65 km/h e 75 km/h respetivamente.

Já os valores de temperatura mínima vão variar, de um modo geral, entre 6 e 11°C, ficando entre -3 e 6°C no interior Norte e Centro.

A temperatura máxima vai oscilar entre 11 e 17°C e sendo inferior a 10°C em alguns locais do interior Centro.

No caso da agitação marítima esta será forte na costa ocidental, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros e começará a diminuir

gradualmente a partir da manhã de dia 30, mantendo-se ainda ondas de oeste ou noroeste com 3 a 3,5 metros até ao fim do dia 31, domingo de Páscoa.

O IPMA recorda que o estado do tempo em Portugal continental continua a ser influenciado por ondulações frontais associadas a uma vasta região depressionária que se estende desde a Islândia até à região da Madeira, cujo um dos núcleos foi a depressão Nelson que, entretanto, se deslocou para nordeste.

Na Madeira, o instituto também deixa alguns avisos, nomeadamente o facto da ilha estar sob a influência de ondulações frontais associadas a uma vasta região depressionária. Assim, a precipitação continuará a ocorrer até ao domingo de Páscoa, prevendo-se que seja menos frequente a partir da tarde de dia 31 nesta ilha.

O vento será do quadrante oeste moderado a forte, pontualmente com rajadas até 80 km/h, podendo atingir 90-100 km/h

nas terras altas da ilha da Madeira, diminuindo de intensidade a partir da manhã de dia 31.

Os valores da temperatura mínima na ilha vão variar entre 11 e 16°C, sendo entre 2 e 7°C nas terras altas da Madeira.

A temperatura máxima terá valores entre 16 e 22°C e entre 7 e 13°C nas terras altas da ilha.

Já a agitação marítima continuará forte, com ondas de noroeste a atingirem 6 metros de altura significativa na costa norte da ilha da Madeira e no Porto Santo até ao fim da manhã de dia 30, podendo atingir 10 metros de altura máxima durante este período, diminuindo posteriormente para 4 a 5 metros, mantendo-se até final da manhã de dia 31 sob aviso amarelo.

Recorde-se que o dia de ontem foi marcado por um fenómeno meteorológico diferente na bacia do Tejo que está a ser analisado, porque pode configurar do ponto de vista técnico um tornado.