Margarida Balseiro Lopes é a nova presidente da Juventude Social-Democrata (JSD). A advogada sucede a Cristóvão Simão Ribeiro e torna-se na primeira mulher a liderar a estrutura partidária.

A eleição decorreu este domingo, no final do 25º Congresso da JSD, que hoje termina na cidade da Póvoa de Varzim.

Na sua página de Facebook, a recém eleita presidente agradeceu a todos os militantes e assume que é uma "honra e orgulho liderar a JSD!".

Sob o lema "Conquistar Portugal", foi a primeira a apresentar a candidatura à estrutura política. Na moção que apresentou a candidatura, Margarida Balseiro Lopes elencava como prioridades “a modernização e digitalização” da escola, propondo a substituição dos manuais tradicionais por digitais, e o colocar na discussão o Rendimento Básico Incondicional (RSI).

“Não quero ser conhecida como a primeira mulher a estar à frente da JSD, quero ser conhecida como a melhor presidente de sempre da JSD”, disse jovem deputada aquando da apresentação da sua candidatura.

Na corrida à liderança para os órgãos nacionais da JSD no mandato 2018-2020 estavam André Neves e Margarida Balseiro Lopes, ambos com 28 anos, sendo que o primeiro apoiou o atual presidente do PSD, Rui Rio, nas últimas eleições diretas do partido, enquanto a nova líder da JSD não declarou apoio a nenhum candidato nesta disputa interna.

'Passista' assumida por se abster de apoiar formalmente. Fê-lo, contou ao Público, “para salvaguardar a estrutura da jota”, mesmo depois do líder ter declarado o apoio a Pedro Santana Lopes. "Podia ficar mais condicionada se apoiasse formalmente um candidato, fosse ele qual fosse”, disse assumindo, no entanto, que acredita que poderá ter uma boa relação com a nova direção do partido.

A JSD era, desde dezembro de 2014 e até agora, liderada pelo deputado Cristóvão Simão Ribeiro, de 31 anos.

Margarida Balseiro Lopes tem vindo a ganhar protagonismo no espaço político português desde que, nas eleições legislativas de 2015, foi eleita para a Assembleia da República. Atualmente, aos 28 anos, é a deputada mais nova da bancada do PSD, e, a par de Cristóvão Simão Ribeiro, o líder da ‘jota’ laranja, procuram ser a voz da JSD dentro do Parlamento.

A advogada que é mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica, e encontra-se atualmente a fazer especialização em Direito Fiscal, e que conta no seu currículo profissional com a passagem por uma consultora, faz atualmente parte de três comissões parlamentares: Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a Comissão de Educação e Ciência e a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Natural da Marinha Grande, Margarida Balseiro Lopes liderou nas últimas eleições autárquicas a lista à Assembleia Municipal, tendo conquistado o cargo de deputada municipal.