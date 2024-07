Na distante cidade de Châteauroux, a cerca de 270 quilómetros de Paris, a penafidelense entra para as duas rondas finais de 25 pratos na oitava posição, com 72 pontos, a dois lugares e um ponto da final.

A primeira ronda de tiros começa às 9h00 locais (08h00 em Lisboa), com a final marcada para as 15h30.

Depois de ter sido adiada na véspera, devido à má qualidade da água do Rio Sena, a prova individual masculina realiza-se hoje, às 10h45, com Vasco Vilaça e Ricardo Batista, já depois de Melanie Santos e Maria Tomé terem disputado a prova feminina.

Última qualificada do judo, a jovem Taís Pina faz a estreia em Jogos Olímpicos, disputando às 10:00 a primeira eliminatória dos -70 kg, frente à italiana Kim Polling.

Rita Ralão Duarte, montada em Irão, será o terceiro elemento da seleção de dressage a entrar nas eliminatórias individuais e por equipas, numa prestação marcada para as 12:38, depois de António do Vale, em Fine Fellow, e Maria Caetano, em Hit Plus, já terem participado.

Depois de ter sido finalista em Tóquio2020, Portugal é, neste momento, sexto classificado por equipas.

Ainda em aberto está a participação de Yolanda Hopkins nos oitavos de final da prova feminina de surf, depois de, na terça-feira, terem sido adiados devido às condições atmosféricas em Teahupo?o, no Tahiti.