Na segunda-feira, 27 de fevereiro, a deputada do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua vai apresentar a sua candidatura à liderança do partido através de uma conferência de imprensa, marcada para as 10h30, na sede do BE em Lisboa.

A informação foi anunciada este domingo, depois da reunião da Mesa Nacional do partido, escreve a Renascença.

Segundo a RTP, o processo será concretizado depois das moções que serão votadas na convenção do partido agendada para 27 e 28 de maio no complexo desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa.

Mortágua entrega a sua moção, amanhã.