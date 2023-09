De acordo com um comunicado da Marinha, os três tripulantes (um casal e uma criança de cinco anos de idade), pediram auxílio, via rádio baliza (EPIRB), devido a uma tempestade que se encontrava a nordeste do Cabo Finisterra, em Espanha, com ventos de 50 nós e ondulação entre 6 e 7 metros, que destruíram o mastro do iate “EMIA 5”, em que seguiam.

“Após várias tentativas de contacto com a embarcação, sem sucesso, foram ativados os meios necessários para o local”, adianta a mesma fonte, acrescentando que a operação de resgate dos tripulantes foi realizada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes (RCC Lajes), ilha Terceira.

As autoridades solicitaram o apoio do navio mercante “AL YAMAMAH”, de bandeira do Kuwait, que se encontrava próximo do iate, e ativaram também uma aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa “para validar a origem do alerta e confirmar a necessidade de ajuda”.

Por ter atingido o tempo limite de operação na área, o avião C-295 acabaria por ser substituído por outra aeronave da Força Aérea Portuguesa, um avião P3, e mais tarde um helicóptero EH-101, que realizou o resgate e transportou os tripulantes para o aeroporto Sá Carneiro, no Porto, já na madrugada deste domingo.

Ao todo, nesta operação, estiveram envolvidos o MRCC Delgada, o MRCC Lisboa, o RCC Lajes, o RCC Lisboa, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), três aeronaves da Força Área Portuguesa e o navio mercante “AL YAMAMAH”.