O Município da Marinha Grande vai adotar a partir deste ano letivo o Plano de Combate ao Insucesso Escolar da Região de Leiria com o objetivo de diminuir a taxa de abandono escolar.

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PICIE) é um projeto da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), cujos parceiros são os seus municípios associados (Marinha Grande, Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós).

Em nota de imprensa, a Câmara da Marinha Grande, cuja presidente é Cidália Ferreira, adianta que o objetivo do projeto é "diminuir a taxa de abandono escolar e aumentar o potencial de aprendizagem dos alunos".

"O PICIE pretende a redução da taxa de retenção e desistência, a prevenção do abandono escolar precoce e o estabelecimento de condições de igualdade no acesso à educação infantil e primária, melhorando os percursos de aprendizagem, na perspetiva de alcançar o desafio atual de uma ‘escola para todos’", refere a mesma nota.

O projeto pretende também "aumentar as intervenções que de forma integrada e articulada favoreçam a melhoria do sucesso educativo dos alunos, o reforço da qualidade e eficiência do sistema de educação e a redução da percentagem de alunos com níveis negativos (a pelo menos uma disciplina)".

O Município da Marinha Grande destaca sete atividades deste projeto, que incluem o "intercâmbio de experiências para conhecimento de iniciativas diferentes de promoção do sucesso escolar, a contratação de equipas multidisciplinares, a promoção da educação para o património da Região de Leiria, ações de sensibilização para a promoção da saúde dos alunos, ações de expressão musical, ciência e tecnologia e empreendedorismo, bem como a aquisição de equipamentos tecnológicos para as escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo, de apoio às ações a realizar".

O PICIE prevê a realização de ‘workshops’ e seminários, direcionados à comunidade educativa, "com o objetivo de propiciar espaços de partilha de ideias e de experiências, bem como estimular novas aprendizagens, e a criação de instrumentos de monitorização/acompanhamento do percurso dos alunos das escolas de toda a região de Leiria".

Para adotar o plano, o Município da Marinha Grande anunciou a contratação de uma equipa multidisciplinar a ser constituída por um psicólogo, um terapeuta da fala, um mediador intercultural e um nutricionista.

O Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Região de Leiria resulta de uma candidatura da comunidade intermunicipal ao Programa Operacional Centro 2020, no valor global de 2,6 milhões de euros.