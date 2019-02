A Câmara da Marinha Grande (PS), no distrito de Leiria, pretende isentar o troço da A8 "entre os nós de Marinha Grande/Zona Industrial e Marinha Grande/Este", disse Carlos Caetano.

Segundo o vice-presidente, "grande parte deste tráfego atravessa a cidade nas deslocações entre as diferentes áreas industriais localizadas a sul e a este da cidade".

Uma vez que a "malha urbana se situa entre a Mata Nacional e a fronteira com o Município de Leiria", o autarca afirmou que "sobra muito pouco espaço para a criação de variantes dentro do concelho".

"Encontrando-se a A8 precisamente sobre a fronteira, parece-nos quase natural que essa infraestrutura sirva o trânsito local, ainda para mais apresentando um perfil de 3x3 vias. A isenção neste troço permitiria retirar parte do tráfego de pesados do centro da cidade, bem como tornar mais rápida a entrada e saída das zonas industriais para todos aqueles que, vivendo fora da Marinha Grande, aqui se deslocam diariamente para trabalhar utilizando as suas viaturas particulares", reforçou.

O autarca defendeu ainda que a "situação ideal seria a isenção entre Marinha Grande/Zona Industrial e o nó da A1", salientando que "a isenção será aplicada ao trânsito local (que entra e sai entre estes pontos)".