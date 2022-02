O regaste dos três tripulantes do veleiro Indian Summer resultou de um pedido de ajuda das autoridades marroquinas e teve início na noite de sábado, terminando ao início da manhã de hoje, segundo explica, em comunicado, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, da Marinha Portuguesa.

“A tripulação do veleiro reportou que estava com um problema grave na máquina propulsora e que com as condições meteorológicas severas que se faziam sentir na área - Vento de 27 nós e ondulação de 7 metros - necessitavam de ajuda urgente. Antes do empenhamento do meio aéreo houve diversas tentativas de resgate por parte do navio mercante 'RIVER PEARL', que se manteve sempre junto à embarcação e apoiou as operações de busca e salvamento”, descreve a nota.

Os três tripulantes (dois cidadãos franceses e um britânico) viriam a ser, posteriormente, retirados da embarcação por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa e reencaminhados para o Aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa.

“Os velejadores não necessitaram de assistência médica, tendo os três elementos sido posteriormente acompanhados por agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras”, acrescenta a nota.