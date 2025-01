"O 'HMS Belos' encontrou, recuperou a âncora e entregou-a às autoridades finlandesas", disse Jimmie Adamsson, porta-voz da Marinha sueca, acrescentando que a operação foi "bastante breve".

Na sexta-feira, a Suécia havia anunciado o envio de um navio para apoiar a investigação finlandesa sobre um caso de "sabotagem qualificada" relacionada às rupturas de cabos.

O Eagle S, que navega sob bandeira das Ilhas Cook, é acusado de danificar um cabo elétrico e quatro cabos de telecomunicações no dia de Natal.

O navio está atualmente localizado a leste de Helsínquia, perto da cidade portuária de Porvoo.

Oito dos seus marinheiros são suspeitos de estarem envolvidos nestes danos, segundo a polícia finlandesa, e estão proibidos de sair do território finlandês.

O Eagle S é acusado de arrastar voluntariamente a sua âncora durante vários quilómetros no fundo do mar, segundo as autoridades finlandesas.

O petroleiro é suspeito de fazer parte da "frota fantasma" da Rússia, um termo que se refere a navios que transportam petróleo bruto e produtos derivados da Rússia sob embargo.

Uma investigação está em curso na Finlândia para determinar a natureza exata dos danos e os acontecimentos que levaram ao incidente.

Na sexta-feira, a polícia finlandesa informou que a investigação submarina estava "quase concluída em relação ao estudo do fundo do mar".

Os trabalhos de reparação já começaram e ao mesmo tempo foram recolhidas amostras para análise, acrescentou a polícia.