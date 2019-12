“Neste momento o sentimento dominante é a gratidão. Gratidão por um reconhecimento de um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos, e nesse reconhecimento está também um estímulo para continuar a fazer aquilo que me for possível fazer. É de facto muito gratificante perceber que uma cidade e uma Faculdade [de Letras], que está nessa cidade, perceberam ou acharam, que eu merecia esta distinção. Fiquei muito feliz”, revelou o escritor aos jornalistas, após a cerimónia de entrega do título.

Na cerimónia de investidura do título Doutor Honoris Causa, Mário Cláudio foi esta tarde ovacionado de pé pelos convidados, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, e contou com a ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima a proferir o elogio do doutoramento.

Durante a cerimónia, a diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Fernanda Ribeiro, colocou o anel a Mário Cláudio, como símbolo de colegialidade e irmandade com os restantes doutores, entregou-lhe o Livro, como símbolo de sabedoria, bem como o diploma de doutoramento.

No discurso que proferiu no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, o escritor com cerca de 60 obras publicadas recordou a sua avó e as dádivas de “pastilhas de chocolate” que recebia quando se “comportara bem”, pastilhas essas que estavam guardadas num armário fechado à chave dentro de um “cartuchinho de cor creme, atravessado por carateres que diziam Regina”.

“Ao vasculhar o sótão das memórias fantásticas, descubro que a distinção que hoje me oferecem constitui aquilo que se mostra de mais chegado ao galardão com que a minha avó me contemplava. Sem dúvida que ao escritor criativo, e por muito que dele se exija, o bom comportamento aferido pela obediência a cânones (…), significará pouco menos do que uma condenação ao silêncio. Não me retenho porém de ver na dádiva dos que me acolhem no seu seio o atestado de que se cumpriu um requisito, e inclusive um perdão de um ou outro ímpeto mais transgressional”, declarou Mário Cláudio, no seu discurso de quatro páginas durante a sessão de atribuição do grau de Doutor Honoris Causa.