Greve às aulas durante o terceiro período ou às avaliações eram duas das formas de luta que os docentes estavam dispostos a levar a cabo caso não vissem reconhecidos os nove anos, quatro meses e dois dias de serviço congelado.

Hoje, os deputados da comissão parlamentar de Educação e Ciência aprovaram – com os votos contra do PS - uma nova redação do artigo 1.º do diploma do Governo que agora passa a prever a recuperação integral do tempo de serviço: 3.411 dias congelados.

Sobre a eventual não realização de greves, Mário Nogueira disse que essa não é uma decisão de um dirigente sindical nem de apenas uma das 10 estruturas sindicais que ao longo de mais de um ano estiveram em negociações com o Governo para a contabilização do tempo de serviço.

Do lado da Fenprof, haverá na próxima semana uma reunião do secretariado para analisar “com mais cuidado” o que foi hoje aprovado no parlamento. Depois de tomada uma posição e de “conversar com as restantes nove organizações”, serão conhecidas as decisões para o futuro.