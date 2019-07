Sim, a chamada Acalmação, com Ferreira do Amaral como Primeiro Ministro.

Porque o João Franco também tinha muitos opositores na Monarquia. Ele foi passear pela Europa, desapareceu da cena. Mas as coisas não estavam calmas; nas eleições de abril são mortas 14 pessoas pela Guarda Municipal.

Foram umas eleições muito tumultuosas.

Muito. O Júlio Dantas, que é outro escritor maldito e esquecido, escrevia crónicas n’”A Capital” e conta uma história que envolve o tal padre Fiandeiro. Ele fez uma barbaridade nessas eleições: votava-se no adro das igrejas, que é outro paradoxo, e, por respeito, a contagem dos votos era pública, feita no próprio adro. Mas o padre levou a urna para dentro da Igreja, aqui em São Domingos, ou em São Julião. Houve tumultos violentíssimos e há um rapaz de 20 anos, caldeireiro, que é morto a tiro pela Guarda. A Municipal era a guarda pretoriana do regime – como depois a Guarda Republicana. Só lhes tiraram a coroa. Eu conto essa história no livro. Os populares desenharam uma forca com o sangue dele. Acaba assim o namoro do regime com o povo.

Bem, você, como historiador, tem muito cuidado com a verdade histórica, mas devo salientar que o livro é muito bem escrito, vale como um romance que se lê prazerosamente, independentemente da veracidade dos factos.

Bem, os meus olhos podem ter cometido alguns lapsos; agora, os acontecimentos, as tentativas revolucionárias – que houve várias – a criação duma Choça Real, que é um documento que eu tenho, a criação do Tostão Preventivo, as choças socialistas, em 1908, tudo isso é verdade. Como é que descobri? Lendo os jornais da primeira à última página, os anúncios, tudo. Curiosamente, o Diário de Notícias, um dia, num grande paradoxo com o secretismo da Carbonária, publica como é que se faz um juramento carbonário. Identifica o cerimonial das reuniões e a classificação dos militantes.

Mas o secretismo dessas organizações não desse cariz. O cerimonial da Maçonaria está todo publicado em livros. O segredo não está nos procedimentos, está em saber quem é ou quem não é. E isso até é uma opção das pessoas. Um maçon pode dizer que é maçon quando quiser. Não pode é dizer quem são os outros.

Eu consultei na Fundação Mário Soares, que tem muita documentação. Mesmo online há atas de reuniões maçónicas. Mas no inventário dos documentos do Luz Almeida e do Machado Santos não foi encontrada nenhuma ata sobre a Alta Venda. E eles faziam reuniões quase todos os dias. Mas a Carbonária, essa sim, era uma sociedade secreta.

Sim, sem dúvida. Tinha mesmo esse modus operandi.

Porque as ações da Carbonária obrigavam a isso. Os carbonários eram perseguidos e presos. Levavam normalmente quatro meses de cadeia como primeira punição.

Fartavam-se de apanhar, com certeza.

Muita pancada. Também havia carbonários que eram descuidados. Por exemplo, há um caso famoso, que encheu páginas inteiras dos jornais, que é o caso do cartuxame, em que um rolo de cartuchos é encontrado na alfândega, em que há um fulano que é morto. E a Carbonária diz que ele não foi morto, teve azar. Apanhou um barco para o Brasil e caiu borda fora em Cascais, logo ali na Boca do Inferno. Mas eles prendem um fulano, um tal Agapito Vidraceiro, que foi apanhado porque tinha lá em casa a bengala com marcas, cabelo e sangue do Pedro que foi morto.

As pessoas não eram estúpidas; não havia a polícia científica, mas já havia polícia de investigação que se dedicava à Carbonária. Sabem-se os nomes de inspetores da PIC que perseguiam os carbonários. Mais: o Rei, quando vai para o Luso, em 1910, leva um inspetor da PIC que era especialista em Carbonária, porque eles temiam um atentado. Mal sonhavam que a Carbonária o foi defender ao Luso! Porque era muito perigoso para os republicanos a morte do D. Manuel. Houve uma embaixada do Partido Republicano que percorreu as capitais europeias, foi a Paris, a Bruxelas e a Londres – penso que não foi a Berlim, mas pelo menos estas três há a certeza de que foi. E em todas elas... A França era republicana, por isso aí teve simpatia. Mas em Inglaterra...

O Príncipe Consorte era amigo do Rei Dom Carlos e o depois o nosso embaixador, Marquês de Soveral, era amigo do Rei Eduardo VII.

O Dom Manuel, logo a seguir a ser entronado, vai ao funeral do Eduardo VII, em Inglaterra. Mas o que os ingleses dizem – existe um documento no Foreign Office que referencia isso, é muito claro - que são os povos que escolhem o seu regime. Eles, como monárquicos, ligados à família real portuguesa, ficaram profundamente chocados com o assassinato do jovem Luís, que era capaz de ter sido um bom rei, pois foi educado para isso, e do pai, Dom Carlos, que era um esbórnia, que deixou mais filhos e netos. Mas, de facto, as relações deles são com o povo português. A partir daí, a Maçonaria, o Partido Republicano e a Carbonária entendem o perigo de um comando anarquista qualquer largar uma bomba e matar o Dom Manuel. Um dia, o Dom Manuel vai ao Porto, onde é profusamente vitoriado – o país gostava dele. Era jovem, tinha perdido o pai e o irmão em condições tão dramáticas. Nós sempre tivemos este lado do fado.

Claro, claro. De nos comovermos com a desgraça.

Ele volta para Lisboa, faz o trajeto num landau aberto entre o Rossio e o Palácio das Necessidades – uma certa irresponsabilidade... – e a Carbonária faz um corpo de defesa. Porque havia uns restos duma organização que se chamava a Carbonária Lusitana, que entendia que tudo se resolveria se matássemos os padres todos e deitássemos as igrejas abaixo.

Eram anarquistas, realmente.

E de facto houve várias tentativas, uma dela em Mafra. Aí a Carbonária não tem nenhum papel, a polícia consegue detetar. Mas no caso do Luso, eles eram de Alcântara, a Carbonária conhecia-os, vai lá e diz que se fizessem tal coisa lhes limpava o sebo.

Há um movimento em França que não tem nada a ver, mas que é contemporâneo; são os nihilistas – achavam que tinham de destruir tudo para reconstruir a sociedade. Faziam atentados à bomba e os franceses tiveram grandes problemas com eles.

E em Espanha havia a Mão Negra, que tem uma história que não está contada. A Mão Negra era uma força violenta, mas depois as correntes conservadoras dos grandes agrários da Andaluzia aproveitaram o nome da Mão Negra para fazer uma série de patifarias torpes. Mas houve tentativas de matar o rei, o Afonso XIII, da parte da Carbonária espanhola. E mais, as duas carbonárias, a portuguesa e a espanhola, tinham relações.

Gostava agora de falar um pouco da situação presente. Vivemos numa situação que tem semelhanças com aquele período – em Portugal é sempre a mesma coisa: existe uma classe dominante, que hoje tem uma certa permeabilidade, ou seja, é possível ascender a ela se se for suficientemente esperto, ou desonesto, ou se se encostar às pessoas certas. Não vivemos numa sociedade hermética como antigamente, mas essencialmente a situação é a mesma. Contudo, o clima não é tão crispado como nesse princípio do século XX e, embora as pessoas por vezes digam que lhes apetecia aplicar métodos violentos sobre os prevaricadores mais públicos, não é provável que isso ocorra. Então, a minha pergunta é: como é que nós desfazemos este nó? Ou seja, como é que conseguimos que uma República que se queria igualitária, mas que acabou por ter uma classe de possidentes que estão todos juntos para explorar o público.

Só um movimento revolucionário.

Mas você vê alguma condição para haver um movimento revolucionário?

Quer dizer, em relação ao papel que uma Carbonária pudesse ter hoje, está completamente fora de causa. A massa, o cimento da Carbonária, já não existe. Que é a miséria – miséria pungente. Há um documento que mostra a miséria da sociedade portuguesa naquele tempo. O ditador João Franco entendeu, no seguimento do que já se fazia na Europa, determinar o descanso semanal ao domingo. Em Portugal trabalhava-se sete dias por semana. Mais; o nosso amigo Constantino (o protagonista do livro), enquanto esteve em Lisboa, à exceção do período que passou na prisão, trabalhou sempre, sábados e domingos, todos os dias. Tinha vários empregos. Mas quando o João Franco determina o encerramento das atividades produtivas ao domingo a lei acaba por ser corrigida — porque foi levada a fio de espada nas primeiras semanas, mas depois percebeu-se que uma sociedade que fecha deixa de funcionar. E esta lei, que era justa, foi muito mal recebida pela Carbonária e pelo Partido Republicano. E foi. porquê? As pessoas trabalhavam para comer. Não trabalhavam, não comiam.

Então eles não recebiam pelo domingo de folga?

Pois, não recebiam. Isso correspondia a ganharem menos. Por exemplo, um trabalhador ganharia 300 reis por dia – um soldador, um caldeireiro, um alfaiate, barbeiro. Uma dúzia de ovos custava 300 reis. Um quilo daquele chouriço corrente, mais barato, custava 400 reis. Um quilo de queijo flamengo custava 600 reis.

Quer dizer, eles passavam fome.

Comia-se sopa. Sopa de legumes. Umas couves. Grão, que era a 80 reis o litro. Ou seja, essa sociedade acaba por ser uma semente de abolição do medo, porque o pessoal não tem nada a perder. Hoje, quando se fala das contradições da nossa sociedade, as dificuldades da nossa sociedade, no desemprego, na injustiça, haver várias justiças, estamos muito longe dessa miséria pungente. Ou seja, não será por um movimento revolucionário que se farão as alterações. Nós somos um país periférico. Se começarmos a comparar a década de 1930 com esta década e a fermentação de ideias fascizantes... Eu não sei o que vai acontecer à Europa.

A Europa é outra questão.

Mas se a Europa se desequilibrar, aqui também haverá desequilíbrio. Estas eleições para o Parlamento Europeu provaram que aqui em Portugal não há esses desequilíbrios. Os populistas foram derrotados vergonhosamente.

Eu tenho uma teoria, não científica, que nós estamos sempre 50 anos atrasados, mais ou menos. Para não ir mais atrás, começa com a Revolução de 1822, que ocorre 33 anos depois da Revolução Francesa de 1789. Começamos a ter uma esquerda institucional em 1974, 38 anos depois do Front Populaire em França e 46 anos após a primeira vitória do Labour, em 1929. Agora, temos ainda temos um Partido Comunista com 10% dos votos e representação parlamentar; quantos países europeus têm partidos comunistas com esse peso eleitoral? Que país é que tem um partido Socialista como o nosso, soarista, digamos assim, à antiga, que não tem nada a ver com os sociais democratas do norte da Europa, que seria a mesma família política?

Seria interessante falar sobre o funcionamento dos partidos do arco do poder. São clientelas.

Precisamente. Isso ainda vem da Monarquia, do Nouveau Regime liberal da década de 1820. Portanto, é evidente que o que acontece na Europa acaba por se refletir aqui. Mas reflete-se uns cinquenta anos depois. Nós, como país europeu, o nosso valor é zero. Em PIB, em cultura, em tudo.

Corremos o risco de ser absorvidos.

Pois corremos. A nossa população está a diminuir. Se mantemos o mesmo número de habitantes, é por causa dos imigrantes. E está a envelhecer.

Cada vez mais. O que é uma injustiça!

Pois é.

A cabeça envelhece muito menos do que o corpo. E ter cuidado não serve de nada. Tinha um amigo extremamente cuidadoso com a alimentação e estilo de vida que se foi aos 42 anos.

Então acha que o nosso sistema político depende da Europa. Serão as alterações de lá que poderão provocar uma alteração aqui?

Tenho muitas dúvidas sobre o amanhã de Portugal. Porque de facto nós estamos aqui acantonados num cantinho e é interessante que todas as forças se agarravam desesperadamente ao Império como se fosse a solução para a pátria – hoje o Império foi ultrapassado, temos uma riqueza nova, diz-se que vai ser o Portugal do século XXI, que é o lítio. Se isso for verdade, e se Portugal passar a ser uma Arábia Saudita do lítio, e se o dinheiro não for gasto como o ouro do Brasil, pode ser que Portugal tenha um futuro. Neste momento vejo o país numa corda bamba. O progresso dos últimos anos assentou numa coisa profundamente efémera, que é o turismo. Se acontecer, já não digo um atentado, mas por exemplo um tremor de terra em Lisboa, o turismo vai-se. Imagine-se um Portugal sem turismo. O desemprego passava para mais de 30%. As divisas que hoje inundam a nossa banca, desapareciam. Portanto, é um país com muitas dúvidas no amanhã. E não é com carbonárias que se vai resolver o problema.

Portanto a nossa esperança de romper com esta carapaça que colocamos sobre nós é através da Europa?

Através da Europa. E eu, que tenho netos pequeninos, às vezes penso, qual é o futuro? Eu não estarei cá, mas qual é o futuro que os espera? Gostava muito que os meus netos fossem felizes, tivessem saúde e uma vida bonita. Não tenho a certeza se será possível.