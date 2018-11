Na sessão internacionalista intitulada "Bella Ciao", que ontem à noite decorreu em Lisboa - e que antecede a XI Convenção do BE de sábado e domingo -, Marisa Matias foi a última a discursar, depois dos fundadores do BE Luís Fazenda e Fernando Rosas e de Eleonora Forenza (eurodeputada da Refundação Comunista) e Erasmo Palazzotto (deputado da Esquerda Italiana).

"Alertar para os perigos do crescimento do fascismo não é um exagero, é uma obrigação. A obrigação histórica de quem não quer cometer os erros do passado, a memória e a solidariedade para resistir ao invasor que chegou com pezinhos de lá e hoje já usa botas cardadas em tantos países europeus", disse.

Na opinião da eurodeputada do BE, "a legitimação e a naturalização destas propostas foi feita muitas vezes com a cumplicidade das principais forças políticas europeias que, não só lhes deram muito gás, como garantiram a legitimidade de que precisavam".

"O grande centro, por culpa própria, está a esvaziar-se e é a nossa obrigação, é o nosso dever, ocuparmos os espaços vazios", avisou.

Na opinião de Marisa Matias, a esquerda que o BE integra "é a esquerda que vive bem com a diversidade, que sabe que a unidade na ação e na diversidade é o caminho para uma verdadeira transformação social".