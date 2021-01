O Presidente da República, que já estava com precauções extra devido a um contacto recente com um assessor infetado, recebeu no Palácio de Belém uma comitiva do PSD, que incluiu o autarca de Ovar Salvador Malheiro, igualmente infetado.

André Ventura cancela todas as ações de campanha e fica em isolamento

O candidato presidencial do Chega decidiu colocar-se “em isolamento profilático por segurança”, após ter estado num debate televisivo com o chefe de Estado e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa, disse o próprio à agência Lusa.

“No seguimento das notícias do teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa e após o contacto mantido com este, decidi ficar em isolamento profilático e entrar em contacto imediato com as autoridades de saúde para a realização do teste covid-19, cancelando todas as iniciativas até ter resultado do teste ou indicação contrária da Direção-Geral da Saúde”, afirmou.

Na terça-feira, o presidente e deputado único do partido da extrema-direita parlamentar tinha prevista uma marcha em Évora, pelas 15:00, entre a praça do Giraldo e o Templo Romano (denominado de Diana) e um discurso neste último local, seguindo-se, às 22:00, o debate televisivo com todos os concorrentes ao Palácio de Belém.

Vitorino Silva não foi considerado contacto de risco e mantém campanha

O candidato presidencial Vitorino Silva disse que contactou a linha SNS24, por causa da infeção do Presidente da República, e, como não foi considerado contacto de risco, vai continuar com a campanha eleitoral.

“Já falei com a SNS24 e, como não sou contacto de risco, posso continuar a campanha, com cuidados”, disse à agência Lusa o candidato, popularmente conhecido como “Tino de Rans”.

O também dirigente do RIR (Reagir, Incluir e Reciclar) mantém por isso as ações de campanha previstas e acrescentou que “logo que tenha oportunidade” vai pedir para fazer um teste de deteção da presença do novo coronavírus.

Na rede social Twitter o candidato desejou “as suas rápidas melhoras” ao chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa e Vitorino Silva debateram na noite da última quinta-feira, na RTP3.

Marisa Matias suspende campanha presencial até conhecer resultados de teste ao SARS-CoV-2

Marisa Matias suspendeu a agenda presencial até ao resultado do teste à covid-19, já feito devido às viagens às ilhas, apesar de não ter sido considerada contacto de risco pela autoridades sanitárias.

Na rede social Twitter, Marisa Matias anunciou que contactou "esta noite a linha SNS24, que não considerou existir contacto de risco", a última vez que esteve com Marcelo Rebelo de Sousa foi no debate de dia 2 de janeiro.

"Fiz hoje mesmo um teste à covid-19, que estava previsto no âmbito da atividade eleitoral, aguardando o resultado", referiu aindaMarisa Matias mantém a participação na reunião do Infarmed, virtualmente, a partir de casa.

Logo que se soube do teste positivo do Presidente, a candidata apoiada pelo BE contactou Marcelo Rebelo de Sousa e lamentou o teste positivo à covid-19, desejando-lhe as melhoras e rápida recuperação.

"Contactei agora Marcelo Rebelo de Sousa, lamentando que tenha testado positivo à Covid-19. Desejo-lhe as melhoras e faço votos de rápida recuperação", pode ler-se numa publicação do Twitter de Marisa Matias.

Ana Gomes já foi contactada por Casa Civil de Marcelo e receberá hoje indicações da DGS

A candidata presidencial Ana Gomes informou que já foi contactada pela Casa Civil do Presidente da República e que, na terça-feira, receberá o contacto das autoridades de saúde.

"Acabo de ter contacto de Casa Civil PR. Amanhã serei contactada por autoridades saúde. Seguirei obviamente recomendações que me fizerem. Seguirei on line reunião Infarmed. Ignoro se debate RTP com todos candidatos será mantido. Sinto-me muito bem”, escreveu no Twitter.

Meia hora antes, a candidata tinha escrito não ter ainda sido contactada pela Presidência da República e estar a aguardar instruções da Direção Geral de Saúde (DGS).

A dúvida é se a antiga eurodeputada socialista terá ou não de cumprir isolamento profilático, uma vez que teve um debate televisivo no sábado com Marcelo Rebelo de Sousa, na RTP.

Numa primeira publicação na rede social Twitter, Ana Gomes desejou ao Presidente da República “um rápido e franco restabelecimento” e que continue sem sintomas.

“Acabo de saber que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está com covid. Desejo a continuação de falta de sintomas e rápido e franco restabelecimento”, escreveu, pouco antes das 23:00.

João Ferreira "tranquilo" com teste positivo de Marcelo, mas cancela ações de campanha previstas para terça-feira

O candidato presidencial João Ferreira cancelou as ações de campanha previstas para esta terça-feira, um encontro com a deputada socialista Isabel Moreira e uma iniciativa com a população em Almada, por causa da infeção do Presidente da República. João Ferreira tinha dito, ao final da noite de segunda-feira, que estava “tranquilo” relativamente ao facto de Marcelo Rebelo de Sousa estar infetado com o SARS-CoV-2, acrescentando que aguardava indicações das autoridades sanitárias. “Estou tranquilo e farei aquilo que me recomendarem as autoridades de saúde. Neste momento estou absolutamente tranquilo”, disse o candidato aos jornalistas à margem de uma ação de campanha, na noite de segunda-feira, na Padaria do Povo, em Lisboa. Desejando ao Presidente da República “uma pronta recuperação”, o candidato do PCP disse vai aguardar, também, pelas indicações que sairão da reunião de responsáveis políticos e especialistas prevista para esta terça-feira. Marcelo Rebelo de Sousa e João Ferreira debateram na noite de 4 de janeiro.

Tiago Mayan Gonçalves deseja rápida e forte recuperação a Marcelo Rebelo de Sousa

O candidato presidencial Tiago Mayan Gonçalves, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), desejou também uma rápida e forte recuperação ao Presidente da República.

“Espero que Marcelo Rebelo de Sousa não venha a desenvolver quaisquer sintomas, desejando-lhe uma rápida e forte recuperação”, afirmou Tiago Mayan Gonçalves, numa publicação no Twitter.

O candidato liberal participa na terça-feira na reunião com epidemiologistas sobre a evolução da pandemia de covid-19, no Infarmed.