Em declarações à Lusa, o presidente do Conselho de Administração do MARL, Rui Paulo Figueiredo, explicou que, no dia em que o espaço faz 20 anos de existência, arrancam uma serie de projetos na área ambiental “com o objetivo de cumprir as metas ambientais que o país se comprometeu e porque ajudam no desempenho do próprio espaço”.

“Ao elevar tudo o que tem a ver com a reciclagem, fazemos também uma diminuição de consumos e na despesa operacional, diminuindo o consumo de energia de frio, de água, controlando por telemetria, por exemplo”, explicou o responsável.

De acordo com Rui Paulo Figueiredo, o MARL teve um “franco crescimento da sua atividade económica”, pelo que haverá igualmente um “reforço do investimento público na requalificação de base, com uma política comercial atrativa para fomentar os novos negócios”.

Segundo o responsável, está prevista a construção nova de cerca de 10.500 metros quadrados, justificada com “a procura crescente nos vários setores”.