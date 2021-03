No espaço de comentário habitual na SIC, Luís Marques Mendes anunciou que no próximo fim de semana (27 e 28 de março) e no segundo de abril (10 e 11 de abril, já depois da Páscoa) serão vacinadas mais de 200 mil pessoas.

De acordo com o comentador, o novo modelo de vacinação em massa vai ser uma experiência da task force terá início com professores e funcionários das escolas.

A vacinação, concentrada em dois fins de semana, será realizada em grandes espaços disponibilizados pelas autarquias. Trata-se de "uma primeira experiência para continuar no futuro”, afirmou.

Marques Mendes fez ainda referência à vacina da Johnson & Johnson, anunciado que as primeiras doses vão chegar a Portugal na segunda quinzena de abril.

No segundo trimestre do ano - metade de abril, maio e junho – a farmacêutica entregará a Portugal 1,25 milhões de doses, acrescentou.

A vacina da Johnson & Johnson difere das suas congéneres porque é unidose, ou seja, basta uma dose para imunizar alguém contra a covid-19.

Assim, refere Marques Mendes, com este fármaco será possível vacinar 1 milhão e 250 mil portugueses em dois meses e meio.