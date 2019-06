"Considero um grande exercício de hipocrisia que os dois grandes partidos que se empenharam na revisão constitucional de 1997 sejam os mesmos que hoje têm a maioria e, 22 anos depois, tudo esteja na mesma", afirma Luís Marques Mendes, conselheiro de Estado. É por isso apoia a proposta que a SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social entregou na Assembleia da República, e que conjuga círculos uninominais com listas abertas, um sistema semelhante ao alemão.

Até à revisão de 1997 a Constituição não permitia mudar o sistema eleitoral, criado em 1975. "Nos anos que antecederam a revisão, houve uma grande discussão política, influenciada pelo PSD, para reformar a lei". Entre as alterações, ficou consagrada na Constituição a possibilidade de criar círculos uninominais.

Marques Mendes lembra-se bem: "António Guterres era então secretário-geral do PS e Marcelo Rebelo de Sousa era presidente do PSD. Quem fez a negociação e assinou o acordo fui eu, enquanto líder parlamentar do PSD, e Jorge Lacão, líder parlamentar do PS".

Há mais de 20 anos que Marques Mendes defende a alteração do sistema eleitoral. Este "é um contributo decisivo para a melhoria da qualidade da democracia", diz. E explica: "Os cidadãos votam mais em pessoas do que em partidos e isso vê-se na comparação das eleições autárquicas com as legislativas. Nas autárquicas, e porque querem ganhar, os partidos são exigentes nas escolhas que fazem, escolhem pessoas com qualidade, credibilidade e mérito. A nível nacional o grau de exigência devia ser igual, mas os chefes partidários metem tudo nas listas, o bom e o mau, privilegiam a fidelidade em vez do mérito".

O autor do novo projeto, que reuniu sete mil assinaturas, é o histórico do CDS José Ribeiro e Castro: "O sistema partidário evoluiu negativamente e defende hoje os interesses que estão por trás dos partidos, nuns casos mais do que noutros, em vez de estimular a cidadania. Os mais afeiçoados ao poder, os do arco da governação, têm mostrado grande resiliência a um novo sistema eleitoral, mas os restantes partidos não estão imunes a essa lógica de captura do poder", diz.

Esta é a realidade que um grupo de subscritores quer alterar. Eduardo Marçal Grilo, ex-ministro da Educação e administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, concorda com o diagnóstico e por isso juntou-se à ideia. "Esta lei eleitoral tem mais de 40 anos e está um pouco esgotada. Prestou serviços magníficos ao país, mas convinha melhorar o que é a relação entre deputados e o eleitor. Nos pequenos distritos como aquele em que nasci, Castelo Branco, há uma certa proximidade, mas nos grandes círculos como Lisboa, Porto, Braga, Aveiro ou Setúbal, entre outros, o eleitor não sabe quem o representa e os deputados - porque falo das eleições legislativas - não se sentem obrigados a prestar contas ao eleitor, mas sim aos partidos que os colocam nas listas", afirma.

O sistema eleitoral em vigor tem 44 anos e a última vez que foi discutido, há 20 anos, correu mal, em boa parte porque implicava a redução do número de deputados. Ribeiro e Castro, Marques Mendes e Marçal Grilo concordam que a Assembleia da República tem deputados a mais, mas consideram que esta é uma questão acessória e que apenas serve para minar o debate. "Também considero importante reduzir o número de deputados, mas essa não é uma questão estruturante", afirma Marques Mendes. Marçal Grilo é da mesma opinião: "Não me parece que 230 deputados sejam necessários para representar o país, mas também não vou no radicalismo, como alguns afirmam, de que 100 deputados é suficiente". Para Ribeiro e Castro, uma das vantagens desta reforma é que o número de deputados permanece quase inalterado (229). De resto, a Constituição prevê que o número de deputados possa ser reduzido até um mínimo de 180.

O objetivo é refletir e forçar e mudança, que só poderá fazer-se, como diz Marques Mendes, pelo empenho dos cidadãos. "É preciso que a cidadania levante a voz", diz Ribeiro e Castro, "em vez de voltar as costas e não votar". "Nesta altura", continua, "os partidos com uma visão favorável à reforma, ou que têm no seu programa a alteração do sistema eleitoral, são o Partido Socialista e o Aliança".

Muito dificilmente o projeto em causa será aprovado nesta legislatura, como chegou a desejar José Ribeiro e Castro.

Quem também poderá ter um papel importante, é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, até porque as eleições presidenciais "são contaminadas" pela descredibilização e desinteresse dos eleitores. "Pela primeira vez numas eleições presidenciais [as últimas], o número dos que votaram foi inferior ao dos que se abstiveram", relembra o ex-líder do CDS.

A reforma proposta procura restabelecer a relação entre o eleitor e o deputado. É um sistema misto, com círculos uninominais e plurinominais, que mantém a proporcionalidade, mas que produz uma mudança na cultura dos partidos. O novo sistema permite que o eleitorado escolha por maioria o seu deputado num determinado território e influencia a escolha dos que não ganham, que podem ser candidatos nas listas. Isso determina a formação das listas e a qualidade das pessoas que lá estão. O primeiro voto será no partido, o segundo no deputado, que pode ser do mesmo ou de outro partido.