Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores marroquino, citada pela EFE, denunciou a ofensiva israelita que causou “mortes inocentes de civis” e reiterou a rejeição de Marrocos “a todas as violações e ações unilaterais que possam agravar a situação e minar os esforços para alcançar a paz”.

A mesma fonte pediu que “o diálogo e as negociações” prevaleçam como “único caminho” para chegar a uma solução “global e duradoura” para o conflito palestiniano baseada na “legalidade internacional e na solução de dois Estados”.

Nos últimos dias, Israel foi responsável pela morte de 17 membros da Jihad Islâmica Palestina (YIP), incluindo nove altos comandantes, no âmbito de uma operação destinada a desmantelar esse movimento islâmico e que desencadeou uma nova escalada de guerra com as fações de Gaza.