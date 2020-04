"O terceiro período [do ano letivo] será muito especial. O ensino à distância trará muitos desafios e em Matosinhos não queremos que ninguém fique para trás. Vamos distribuir equipamentos e custear o acesso à Internet, quando necessário", disse à agência Lusa, Luísa Salgueiro, dia 15 de abril.

Em causa está o facto do Governo ter decidido manter as escolas fechadas até ao final do ano letivo devido à pandemia covid-19, uma decisão que poderá vir a ser reavaliada apenas no que diz respeito ao Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos).

Esta medida acarreta a necessidade de criar alternativas de aprendizagem, como a telescola ou o ensino à distância via 'online'.

Luísa Salgueiro adiantou à Lusa que a autarquia decidiu adquirir 800 'tablets' para "emprestar" aos alunos do 1.º Ciclo, enquanto os alunos do 2.º, 3.º e do Secundário beneficiarão de 500 computadores portáteis.