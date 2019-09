Em termos de alojamentos locais foram abertos, desde o início do ano até à data, 106 processos e, destes, 41 já forma vistoriados e reúnem as condições de funcionamento, frisou Luísa Salgueiro.

Já no ano passado, a autarquia recebeu 175 pedidos, dos quais apenas 65 reuniam as condições devidas.

Em Dia Mundial do Turismo, Luísa Salgueiro congratulou-se com os resultados obtidos em termos turísticos, dizendo que ao longo dos anos os resultados mostram que o concelho, do distrito do Porto, tem vindo a afirmar-se como um destino turístico, sendo exemplo disso a abertura de novos negócios ligados à área, nomeadamente restaurantes, 'tuk-tuks' ou circuitos de trotinetas.

Além disso, a autarca baseia-se no número de atendimentos nos postos de turismo deste ano, que cresceu 16% face ao período homólogo, e no aumento da passagem de peregrinos dos Caminhos de Santiago que passam por estas para carimbar a sua credencial para falar em “crescimento turístico”.