O passe “Estudante-Maré”, aprovado por unanimidade em reunião do executivo municipal a 30 de julho, pode, desde hoje, ser pedido no site https://maredematosinhos.pt/passe-estudante-mare/, refere, em comunicado.

Garantindo acesso ilimitado a todas as linhas da operadora de transportes públicos do concelho - ViaMove, no distrito do Porto, o passe é válido por 12 meses, quer no período escolar quer nas férias.

Na nota, a autarquia explica que um dos objetivos desta medida é o de fomentar uma maior utilização dos transportes públicos junto dos jovens e familiares.

“Simultaneamente, pretende-se contribuir para a diminuição da utilização do transporte individual nas deslocações entre casa e escola, para a introdução de novos hábitos e para a diminuição do custo das famílias”, sublinha.