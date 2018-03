"Logo que as condições o permitam vão ter que regressar as locais onde permanecem há muitos anos. Estamos a estudar soluções para o futuro, mas não temos nenhuma solução para todas as comunidades ciganas do concelho", disse Rogério Bacalhau durante um balanço à imprensa feito hoje ao final da manhã.

O tornado que no domingo à tarde atingiu a cidade de Faro e outras localidades do sotavento algarvio desalojou uma comunidade cigana de 100 pessoas, residente nas zonas do Escuro e do Cerro do Bruxo, junto a uma das entradas da cidade, e levou-a a procurar abrigo no hospital.

Em declarações à Lusa, familiares de moradores reivindicaram a atribuição de casas a esta comunidade, que vive em habitações precárias, construídas com madeira, telhas e chapas de metal.

"Não deviam dar telhas e mais barracas, deviam dar casas às pessoas", pediu a familiar de um morador, contando que mais de 20 casais tiveram de levar as crianças para o hospital para procurarem abrigo e "não morrerem debaixo desta miséria".