Um dos lojistas alertados pela Proteção Civil para a subida do nível das águas adiantou à Lusa que aquele organismo prevê que àquela hora se atinja o pico da maré.

A margem de Vila Nova de Gaia, ligeiramente mais alta do que a do Porto, deverá ser galgada pelas águas do douro muito brevemente.

Desde as 16:30 que uma equipa da Proteção Civil está a avisar todos os comerciantes da Ribeira do Porto para a subida do nível das águas do rio.

Pode consultar aqui todas as ocorrências e alertas.

A previsão avançada ao final da manhã pela Capitania do Porto de que a situação poderia piorar começa a confirmar-se, apesar da aparente indiferença dos turistas que continuam a passear ou simplesmente mantêm-se nas poucas esplanadas ainda abertas.

Cerca das 17:30, nas poucas esplanadas ainda abertas na Ribeira, os donos começaram a informar os clientes de que iriam encerrar devido ao avanço das águas do Douro, facto que surpreendeu alguns turistas que tinham acabado de chegar para lanchar.