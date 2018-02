Durante a tarde começou a nevar com muita intensidade em vários pontos do distrito de Vila Real, provocando muitas dificuldades na circulação rodoviária.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à agência Lusa que a galeria sul do Túnel do Marão, sentido Amarante – Vila Real, está a sofrer cortes momentâneos de trânsito para evitar filas no interior da infraestrutura, devido à grande acumulação de neve à saída do lado de Vila Real.

Trata-se, segundo a fonte, de um procedimento de segurança. O trânsito fica cortado enquanto os limpa-neves procedem à limpeza na boca do túnel rodoviário

De acordo com a GNR, a circulação está também complicada no Itinerário Principal 4 (IP4), na zona do Alto de Espinho, na serra do Marão, entre Amarante e Vila Real, bem como na Autoestrada 24 (A24), entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, e no Itinerário Complementar 5 (IC5) que liga a Alijó.

Por alguns períodos, estas vias ficam cortadas temporariamente e condicionadas à passagem dos limpa-neves.

Outras estradas nacionais e municipais um pouco por todo o distrito estão com a circulação dificultada devido à neve, havendo alguns pontos considerados "mais críticos" e que exigem mais precauções por parte dos automobilistas.