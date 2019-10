"Nesta área, a intensidade é forte ou torrencial, com rajadas de vento muito fortes", segundo o Serviço Meteorológico da Catalunha.

Após dois dias de fortes chuvas devido à passagem de uma depressão isolada de alto nível (DANA), oito comunidades autónomas, com a Catalunha em um nível vermelho devido ao risco extremo, permanecem em alerta para chuvas, tempestades, ventos fortes e fenómenos costeiros.

Além da Catalunha, estão sob aviso laranja devido ao risco significativo de precipitação e ventos as comunidades do País Basco, Astúrias e Cantábria, segundo a Agência Meteorológica do Estado (Aemet).

Da mesma forma, estão em risco amarelo as Ilhas Baleares, Castela e Leão, La Rioja, Andaluzia e a cidade autónoma de Melilla.

Também no sudeste de França, várias estradas na costa do Mediterrâneo estão cortadas e foram registadas inundações em algumas regiões, devido à tempestade que atravessa a região, informaram hoje autoridades francesas.

Na cidade de Béziers, as chuvas foram particularmente intensas durante a noite de terça-feira, quando o equivalente a um mês de chuva caiu no espaço de uma hora.

Seis regiões estão em estado alerta, assim como o Principado de Andorra, devido aos riscos que a chuva pode originar.

As autoridades enviaram mais de 1.500 bombeiros e seis helicópteros para as zonas sensíveis.