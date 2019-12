A Ereira, localizada na margem direita do Mondego, perto do canal principal do rio, é conhecida por ser uma espécie de ‘ilha’ no meio da bacia do Mondego, porque, antes da obra de regularização do rio, na década de 1970, todos os anos ficava isolada por cheias e inundações.

Na tarde de domingo, o destacamento das forças especiais da Marinha fez um "reconhecimento preventivo" da povoação, disse à Lusa Arvins Fernandes, tenente do Corpo de Fuzileiros.

Este reconhecimento da zona da Ereira está incluído no trabalho de "vigilância, mapeamento e avaliação" da situação de cheia que os fuzileiros estão a realizar desde a tarde de sábado, desde a zona de Santo Varão, a montante, passando por Formoselha - onde no sábado o dique do canal principal do rio colapsou - até à estação de bombagem do rio Foja, já na fronteira com o município da Figueira da Foz.

Em 2001, ano da última grande cheia da bacia do Mondego, a Ereira foi abastecida e apoiada por equipas de fuzileiros e de bombeiros, quando ficou novamente isolada, estando agora em perigo de nova inundação.