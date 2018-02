Ainda assim já deixaram o aeroporto esta manhã dois voos. Um da TAP com destino a Lisboa e um da Germania com destino a Bremen.

A Madeira está hoje em alerta vermelho para o vento e a agitação marítima. O vento pode atingir os 140 quilómetros em rajada e as ondas, na costa sul da ilha, podem atingir a altura máxima de 14 metros.

A intensidade do vento já fez registar, nas estações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, uma rajada de 109 km/h no aeroporto e nas zonas montanhosas a rajada mais forte registada foi, até agora, de 139 km/h.

Devido à agitação marítima, a câmara municipal do Funchal mantém encerrado o passeio marítimo da Praia Formosa, entre a Praia Formosa e a Ribeira dos Socorridos, com a autarquia a manter as recomendações, para que toda a população mantenha, ao longo do dia, "uma distância de segurança para a orla costeira".

A Porto Santo Line, empresa responsável pela ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo, também informou que as viagens do navio 'Lobo Marinho' previstas para esta quarta-feira foram canceladas.