De acordo com esta instituição, Lisboa continua a ser o principal foco de atenção por parte dos operacionais, dado que das 60 ocorrências, a capital totaliza, neste momento, 22.

Em Lisboa estão assim 82 operacionais a trabalhar, apoiados por 29 veículos, seguindo-se Santarém com seis ocorrências, que levaram 17 bombeiros para as ruas, juntamente com sete veículos. No Porto, de acordo com a Proteção Civil, há apenas um caso a reportar.

No resto do país, e de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, há ocorrências ainda em Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Leiria, Viseu Castelo Branco, Faro, Portalegre e Setúbal.

[Artigo atualizado às 9h55]