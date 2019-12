Segundo o comandante Carlos Luís Tavares, uma parte da conduta de abastecimento foi danificada e o abastecimento está a ser feito com recurso a autotanques da proteção civil distrital.

Também em declarações à agência Lusa, o presidente do município da Lousã, Luís Antunes, especificou que uma conduta de abastecimento das Águas do Centro Litoral ficou destruída na madrugada de hoje no troço da zona de Cacilhas, na Ribeira de São João.

"Essa conduta abastece a zona mais central das vila, numa zona de grande concentração de consumidores", salientou o autarca, referindo que está a ser transportada água para os reservatórios situados no aeródromo municipal.

Trata-se de uma "solução improvisada, para mitigar os impactos", sublinhou Luís Antunes.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e as 12:00 de hoje cerca de 7.000 ocorrências, na sua maioria inundações e quedas de árvore.

Pode consultar aqui todas as ocorrências e alertas.

O presidente da Câmara da Lousã adiantou que já foram iniciados os trabalhos de reparação da conduta destruída, mas que ainda não há previsão de quando possa estar operacional.