Segundo o 'Jornal da Madeira', um temporal esta sexta-feira na maior ilha do arquipélago "está a gerar estragos significativos nesta dia de Natal, sobretudo no norte da ilha". Nessa zona, "nomeadamente na Ponta Delgada e Boaventura, já inundou estradas e casas, prendendo pessoas e causando danos materiais em automóveis".

O temporal também já originou derrocadas pelo menos na zona de Santana, segundo o relato de José António Freitas, comandante dos bombeiros locais, à RTP.

Já uma derrocada na entrada do túnel Duarte Pacheco, que liga o Arco de São Jorge à Boaventura cortou também a ligação entre estas duas freguesias, descreve o 'Diário de Notícias da Madeira'.

A chuva está a cair desde a noite desta quinta-feira. Ao 'Diário de Notícias da Madeira', o presidente da junta de freguesia de Ponta Delgada descreve uma "situação catastrófica" no norte da ilha da Madeira. Até o cemitério daquela localidade foi inundado, como mostram os vídeos partilhados pela imprensa local.

Segundo Miguel Freitas, há pelo menos uma dezena de pessoas desalojadas por terem as casas inundadas. "Os desalojados vão ficar em casa de familiares ou de vizinhos", disse ainda ao jornal madeirense.

As fortes chuvas que estão a cair no norte da Madeira, em particular no concelho de São Vicente, estão a provocar inundações em estradas e residências e já causou algumas derrocadas, revelou à Lusa o presidente da autarquia, José António Garcez.

"Há várias situações que estamos a acudir", disse o autarca, adiantando que as zonas mais penalizadas são Ponta Delgada e Boa Ventura, onde já ocorreram transbordo de ribeiros, lamas e algumas derrocadas.

Trovoada, chuva e queda de granizo tem marcado o dia de Natal em grande parte da Madeira, excetuando a ponta oeste da ilha.

O arquipélago está hoje sob aviso amarelo para precipitação, mas o diretor do Observatório de Meteorologia da Madeira, Victor Prior, adiantou à Lusa que a previsão é que durante a noite as condições comecem a melhorar.

De acordo com Victor Prior, cerca das 18:00, a Estação Meteorológica registou 161 milímetros de precipitação no Porto Moniz, 115,7 milímetros no Pico do Arieiro, 90 milímetros em Santana, 76 no Pico Alto, 40 milímetros no Funchal e 39 milímetros em Porto Moniz.

Ao início da tarde, a Direção Regional de Estradas emitiu um comunicado onde dava conta de várias estradas encerradas precisamente nas localidades de Ponta Delgada, Boaventura, Santana e São Jorge.

A chuva continua a cair com intensidade, acompanhada pela trovoada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a melhoria das condições apenas a partir de amanhã.

Segundo as previsões do IPMA nos dias 25 e 26, "o estado do tempo no arquipélago da Madeira, será condicionado pela ação conjunta de uma depressão centrada a sudoeste do arquipélago, com expressão em altitude, e de um anticiclone localizado a nordeste dos Açores e em deslocamento para oeste".

Assim, "prevê-se a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, que diminuirão gradualmente de intensidade a partir do dia 26".

*Com Lusa