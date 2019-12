Na quinta-feira, as autoridades espanholas confirmaram uma vítima mortal, um homem que tinha morrido na localidade de Puenxo, nas Astúrias.

O novo balanço, citado pela agência espanhola EFE, precisou que uma das duas novas vítimas mortais é um homem de 51 anos que morreu esta sexta-feira em Vegas del Condado, na província de León, quando o trator que conduzia caiu num rio local.

A outra vítima mortal foi registada, ainda na quinta-feira, em Santiago de Compostela (região da Galiza).

A par dos ventos fortes, a passagem da depressão Elsa em Espanha provocou inundações, cortes de estradas, encerramento de escolas - mais de mil crianças estão sem aulas - e queda de árvores.

Em Portugal, a passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e as 12:00 de hoje cerca de 7.000 ocorrências, na sua maioria inundações e quedas de árvore.

Num balanço feito ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que os distritos mais afetados são Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa.

Segundo a Proteção Civil, até às 20:00 deverá verificar-se um agravamento do estado do tempo, sendo depois expectável que a situação comece a estabilizar.

O mau tempo provocou também danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região centro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima.

Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte durante a tarde.

O IPMA alertou para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, em especial o norte e o centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas.

Segundo o IPMA, os efeitos da depressão Fabien não deverão ter em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, prevendo-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.