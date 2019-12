Por sua vez, a Proteção Civil Municipal de Vila Pouca de Aguiar disse, em comunicado, que o vento forte levou à queda de 31 árvores em vários locais do concelho e originou o corte de sete estradas municipais e dois troços da Estrada Nacional (EN) 206.

Durante a madrugada, segundo o comunicado, a equipa da Proteção Civil teve “trabalhos redobrados”, tendo ocorrido à limpeza de vias de comunicação perto de Afonsim, Bragado, Colonos do Alvão, Freiria, Guilhado, São Martinho, Parada de Monteiros, Tresminas e Viduedo.

De acordo com o segundo CODIS, o mau tempo afetou principalmente o norte do distrito, tendo sido registadas cerca de 30 ocorrências no concelho de Chaves.

O comandante dos bombeiros de Salvação Pública de Chaves, José Carlos Silva, disse à Lusa que esta foi uma madrugada de “muito trabalho” e que os operacionais foram chamados para várias ocorrências, principalmente relacionadas com quedas de árvores, uma das quais provocou estragos num carro em Soutelo.

Verificam-se ainda situações de telhas e chapas arrancadas de telhados, bem como uma inundação num estabelecimento comercial.

Borges Machado salientou que as autoridades estão também a “monitorizar ao minuto” o caudal do rio Douro, na cidade de Peso da Régua.

Devido à previsão de subida do caudal e por precaução, os dois estabelecimentos localizados no cais fluvial da Régua, um bar e uma loja de artesanato, já se encontram fechados e os equipamentos e materiais foram retirados do seu interior. Também os carros que ali costumam estacionar foram retirados.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu para hoje um aviso vermelho para nove distritos devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.

No distrito de Vila Real, este aviso vigora entre as 12:00 e as 21:00.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.