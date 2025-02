Em nota hoje divulgada, o IPMA estima um agravamento do estado do mar no domingo e colocou sob aviso amarelo os distritos litorais de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, entre as 15:00 e as 00:00, prevendo-se ondas de noroeste de 4 a 4,5 metros.

Na previsão para o dia de hoje, o IPMA espera “períodos de chuva fraca, mais prováveis no litoral oeste e a partir da tarde”, com uma “pequena subida da temperatura mínima no norte e centro” e “períodos de céu muito nublado, com ocasiões de “chuva fraca, mais prováveis no litoral oeste e a partir da tarde”.

Quanto ao vento, é esperado que seja "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas das regiões centro e sul a partir do meio da tarde”.