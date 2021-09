Setenta ocorrências registadas hoje no distrito de Leiria

Setenta ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas entre as 00:00 e as 16:30 de hoje no distrito de Leiria, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

“Neste momento, o balanço que fazemos, das 00:00 até às 16:30, é que houve um total de 70 ocorrências, com 204 elementos envolvidos”, afirmou a mesma fonte.

Segundo o CDOS, “as ocorrências de maior relevo são inundações – 60 neste período -, quedas de árvores, movimento de terras e limpeza de vias”.

“Os concelhos mais afetados são Leiria, Alcobaça e Marinha Grande”, referiu a fonte, salientando que “não há vítimas”, mas há “danos materiais que ainda não estão contabilizados”.

Fonte do Serviço Municipal da Proteção Civil de Leiria adiantou que no concelho “houve algumas ocorrências na freguesia da Maceira, com algumas habitações e empresas a registarem inundações”.

“Tivemos ainda situações pontuais na cidade. Os casos reportados não são graves, e estamos a monitorizar e a acompanhar a situação”, declarou esta fonte.

No concelho de Alcobaça, a freguesia de Pataias foi das mais afetadas, com os bombeiros a contabilizarem 11 ocorrências durante a tarde, disse à Lusa o comandante dos bombeiros, Leandro Bernardino.

"A maior parte das chamadas foi para garagens inundadas e vias públicas obstruídas, mas registaram-se também inundações em dois restaurantes, nas praias da Parede e Pedra do Ouro", afirmou.

De acordo com o mesmo responsável, há apenas danos materiais e às 17:00 estavam ainda no terreno 15 operacionais apoiados por sete veículos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o distrito de Leiria sob aviso laranja até às 18:00, prevendo “aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e de rajadas de vento forte”.

Entre as 18:00 e as 21:00 o aviso passa a amarelo, o mesmo que estará em vigor na quarta-feira entre as 09:00 e as 18:00.

Chuva intensa causa inundações em ruas, empresas e estabelecimentos de Ovar

As chuvas intensas que se registaram esta tarde em Ovar causaram inundações em várias ruas, estabelecimentos comerciais e empresas, revelou hoje fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

“Os bombeiros estão a trabalhar na Avenida 16 de Maio e na Rua José Macedo Fragateiro”, referiu como exemplo essa autoridade da Proteção Civil, ao que o comando dos Bombeiros Voluntários de Ovar acrescentou ainda outros casos na zona industrial da cidade e em artérias como a Avenida do Brasil, a Rua Conselheiro Arala Chaves e a Rua Júlio Dinis.

Na zona da Ponte Nova também há artérias mais pequenas afetadas, sendo que, na generalidade dos casos, os problemas se prendem com “ruas alagadas devido a um grande acumular de água”, do que vêm resultando inundações de maior ou menor dimensão em diferentes tipologias de edifícios.

“Temos algumas ruas completamente interditadas ao trânsito e outras ficaram com limitações de circulação porque têm lençóis de 10 centímetros de água e isso é suficiente para causar acidentes com relativa gravidade”, explica o comandante João Mesquita.

Esse excesso de água tem escoado para espaços interiores, entre os quais o edifício com mais problemas será o 'cash and carry' Malaquias, que a meio da tarde fechou portas ao público depois de a chuva ter causado um rombo no telhado dessa grande superfície de revenda e danificado o respetivo sistema informático.

“Mas não há ninguém em perigo”, garante João Mesquita, realçando que os bombeiros estão desde as 17:00 a proceder ao “reencaminhamento das águas e à verificação de sarjetas”, para assegurar a devida desobstrução.

O comandante deixa, contudo, um alerta: “É muito importante nesta altura do ano que as pessoas garantam a limpeza de algerozes, sarjetas e outras estruturas de escoamento, e também que estejam atentas aos avisos meteorológicos, para saberem com o que contar e poderem agir com a devida cautela”.

Infiltrações de água fecham Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco

O Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (CCCCB) está encerrado ao público, por tempo indeterminado, devido à entrada de água no piso zero do edifício, fruto da chuva intensa que se fez sentir na cidade.

“A cobertura da pista de patinagem no exterior CCCCB sofreu danos que vamos agora contabilizar e no interior do edifício surgiram algumas infiltrações de água, que acabaram por inundar o piso zero”, afirmou hoje à agência Lusa, o presidente da Câmara de Castelo Branco.

José Augusto Alves sublinhou que o município vai agora fazer uma inspeção e avaliação dos danos provocados naquela infraestrutura cultural de Castelo Branco.

“Não queremos correr riscos. Só após uma inspeção minuciosa é que o CCCB irá reabrir”, frisou.

O autarca adiantou que atualmente não havia nenhuma exposição no piso zero do CCCCB.

“Felizmente, não estava lá nenhuma exposição. Caso contrário as obras poderiam ser afetadas”, disse.

A precipitação intensa que se fez sentir no final da tarde de segunda-feira, em Castelo Branco, provocou várias inundações um pouco por toda a cidade.