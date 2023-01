Segundo a APS, "de acordo com os dados mais recentes do inquérito" por si promovido junto das empresas de seguros suas associadas, "foram registadas 10.727 participações de sinistros, pelas quais se estimam pagar indemnizações de 47,4 milhões de euros" devido às inundações ocorridas na Área Metropolitana de Lisboa, entre os dias 7 e 16 de dezembro.

No anterior comunicado, a APS adiantou que as seguradoras tinham recebido, à data, " 7.737 participações de sinistros", pelas quais estimavam pagar "indemnizações no valor de mais de 18,6 milhões de euros".

O mesmo inquérito refere agora que “Lisboa e Oeiras são os concelhos com mais sinistros participados e com o valor mais alto de indemnizações pagas e provisionadas".

"Os principais prejuízos reportados continuam a dizer respeito a seguros de Multirriscos Comércio e Indústria, com um valor estimado de indemnizações perto dos 24 milhões de euros, e a seguros de Multirriscos Habitação, com indemnizações estimadas de 16,9 milhões de euros", refere a nota.

Já no que toca a danos em viaturas, "registaram-se mais de mil pedidos de assistência e foram acionados um pouco mais de 900 seguros de danos próprios, sendo o volume total de indemnizações relacionadas com o seguro dos automóveis próximo dos 5,7 milhões de euros".