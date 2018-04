"Neste momento existem oito aviões divergidos, sendo que cinco estão na ilha do Porto Santo, dois nas ilhas espanholas das Canárias e um divergiu para Lisboa", informou fonte do aeroporto Cristiano Ronaldo.

Um voo da easyJet que deveria ter aterrado pela manhã foi, entretanto, cancelado e apenas um voo proveniente de Ponta Delgada conseguiu aterrar, depois das condições se terem agravado.

As condições atmosféricas de vento forte que hoje se fazem sentir já fizeram com que a estação que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registasse uma rajada com 96 km/h no aeroporto, enquanto nas zonas montanhosas se registou uma com 136 km/h.

De acordo com a mesma fonte, "esperam-se melhorias a partir das 20:00 horas" de hoje.